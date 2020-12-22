Саратовцев предупреждают о поддельных лекарствах

Покупая лекарства в интернете, можно получить подделку Фото: Александр Уриевский

Мэрия Саратова предупреждает жителей о фальсифицированных лекарствах.

Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте администрации со ссылкой на Минюст России.

Как оказалось, в разных регионах России жители порой покупают поддельные препараты. Чтобы обезопасить себя от фальшивки, граждан просят совершать покупки только в официальных аптеках.

- Наиболее часто продажа фальсифицированных лекарственных препаратов происходит посредством различных интернет-сайтов, — сообщают в Минюсте, но просят не путать такие ресурсы с теми, которые позволяют оформить заказ в аптеке и забрать его оттуда.

Кроме того, выросло число телефонных мошенничеств, когда жителям по телефону от якобы медицинского работника поступает предложение купить лекарство по акции.

- Достаточно популярен такой вид мошенничества как компенсация по решению суда за приобретенные фальсифицированные медицинские препараты. В этом случае мошенники представляются, сотрудниками прокуратуры или банка. Чтобы получить компенсацию за приобретенные фальсифицированные медицинские препараты, аферисты предлагают сначала оплатить государственную пошлину по указанным ими реквизитам, — также предупреждают в Минюсте.

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