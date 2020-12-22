Саратовские печеньки, вероятно, не успеют порадовать китайцев на новый год

Кондитерская фабрика «Саратовская», которая находилась на грани банкротства, успешно восстанавливает обороты и заключает договоры не только с местными покупателями, но и договорилась о поставках за рубеж. Однако сейчас возникли проблемы с поставками в Китай. Об этом в ходе онлайн-совещания при губернаторе по итогам сельскохозяйственного года заявила генеральный директор «Дубков» Оксана Максимова. Концерн взял на себя восстановление производства фабрики, которая осенью начала простаивать из-за ошибок менеджмента.

- Приняли на работу 204 человека, еще есть вакансии. Сейчас работает линия по производству 30 видов печенья, восстановили еще пять линий, где делаем вафли, батончики и трюфели. Уже выпустили 100 тонн сладостей. Заказали сырье, заключили договоры на поставку продукции. Это не только страны ближнего зарубежья, но и Иран, и Китай, — рассказала Максимова.

При этом она обратилась за поддержкой к правительству области и губернатору — контракты с Китаем под угрозой срыва из-за недавнего закрытия таможни между Россией и этой страной после обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.