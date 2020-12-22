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Саратовские печенья и конфеты не могут уехать в Китай

Восстанавливающая обороты кондитерская фабрика в Саратове заключила договора с Китаем, Ираном и странами СНГ
Источник:kp.ru
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Саратовские печеньки, вероятно, не успеют порадовать китайцев на новый год

Саратовские печеньки, вероятно, не успеют порадовать китайцев на новый год

Кондитерская фабрика «Саратовская», которая находилась на грани банкротства, успешно восстанавливает обороты и заключает договоры не только с местными покупателями, но и договорилась о поставках за рубеж. Однако сейчас возникли проблемы с поставками в Китай. Об этом в ходе онлайн-совещания при губернаторе по итогам сельскохозяйственного года заявила генеральный директор «Дубков» Оксана Максимова. Концерн взял на себя восстановление производства фабрики, которая осенью начала простаивать из-за ошибок менеджмента.

- Приняли на работу 204 человека, еще есть вакансии. Сейчас работает линия по производству 30 видов печенья, восстановили еще пять линий, где делаем вафли, батончики и трюфели. Уже выпустили 100 тонн сладостей. Заказали сырье, заключили договоры на поставку продукции. Это не только страны ближнего зарубежья, но и Иран, и Китай, — рассказала Максимова.

При этом она обратилась за поддержкой к правительству области и губернатору — контракты с Китаем под угрозой срыва из-за недавнего закрытия таможни между Россией и этой страной после обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.