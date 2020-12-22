В Татищевском районе сельчанин погиб на пожаре из-за электроплитки

Пожар произошел в двухквартирном доме Фото: СУ СКР по Саратовской области

В поселке Октябрьский Татищевского района ночью пожар унес жизнь человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка обстоятельств гибели 63-летнего мужчины.

По версии следствия, горел двухквартирный жилой дом. Огонь заметили жильцы общежития, которое находится напротив. Прибывшие пожарные обнаружили в жилой комнате тело хозяина дома. Вторая половина строения не пострадала.

Смерть, предположительно, вызвало отравление продуктами горения. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Очаг возгорания находился около дивана, где стояла электрическая плитка. Именно работающий отопительный прибор мог стать причиной пожара.

Было обнаружено тело хозяина жилья Фото: СУ СКР по Саратовской области

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