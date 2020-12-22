Энгельсские школьники побывали на экскурсии в пассажирском вагонном депо Саратова

Фото службы корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги
На минувшей неделе в пассажирском вагонном депо Саратов Приволжского филиала АО «ФПК» (Дочернее общество ОАО «РЖД») прошло образовательное мероприятие для школьников поселка Пробуждение Энгельсского района.
Мероприятие проводилось с целью профориентации и профилактики несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта.
Фото службы корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги
В начале встречи представители Приволжской железной дороги рассказали учащимся о правилах безопасного поведения на железной дороге и показали тематический видеоролик. Школьникам напомнили, что на объектах железнодорожного транспорта категорически запрещается приближаться к контактной сети, а также залезать на крыши вагонов и цистерн. С целью закрепления полученных знаний была организована викторина на знание правил безопасности с вручением тематических подарков и профилактических памяток.
Фото службы корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги
После инструктажа по технике безопасности учащихся провели на экскурсию в производственные цеха предприятия. В них ребятам показали процессы технического обслуживания и ремонта вагонов. Школьники посетили вагонно-сборочный цех, колесно-роликовый участок, а также участок ремонта тележек.
Профориентационное мероприятие в пассажирском вагонном депо Саратов, организованное при поддержке Комитета по туризму Саратовской области, проводилось впервые.
В тот же день на территории предприятия состоялся круглый стол, за которым обсуждались перспективы сотрудничества железнодорожников и представителей туристического сообщества. Участники встречи договорились проводить подобные познавательные экскурсии на регулярной основе.
В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией в регионе мероприятие проводилось в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Фото службы корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги
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