Регоператор Саратовской области объявляет об очередном ежегодном снижении платы за обращение с ТКО в 2021 году

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Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области установил тарифы на обращение с ТКО на 2021 год для предприятий и организаций, осуществляющих обработку, захоронение и обращение с ТКО. Соответствующие постановления опубликованы официальным публикатором нормативно-правовых актов Саратовской области.

В соответствии с постановлением КГРТ Саратовской области от 18 декабря 2020 года №35/113, снижена стоимость обработки ТКО на концессионных объектах АО «Управление отходами» с 241,57 руб./м3 до 220,36 руб./м3 без учета НДС, или на 8,8%.

Снижение стоимости обработки ТКО является ежегодным и плановым процессом, предусмотренным долгосрочным тарифным регулированием. АО «Управление отходами» в соответствии с концессионными соглашениями построило и передало в собственность Саратовской области два мусоросортировочных комплекса, два современных экологически безопасных полигона захоронения ТКО и сеть мусороперегрузочных станций. Возврат первоначально привлеченных инвестиций в строительство указанных объектов осуществляется за счет регулируемой деятельности и установленного тарифа, при возврате инвестиций снижается тариф. Региональный оператор Саратовской области обеспечил плановую загрузку указанных объектов, благодаря чему происходит ежегодное снижение тарифа на обработку и захоронение ТКО.

В соответствии с постановлением КГРТ Саратовской области от 18 декабря 2020 г. №35/111, снижен единый тариф регионального оператора Саратовской области в зоне деятельности 1. С учетом уровня инфляции, снижение составило 9%, или с 532,03 до 482,94 руб./м3 ТКО. Напомним, в зоне деятельности 1 регионального оператора обработка и захоронение ТКО осуществляется на концессионных предприятиях АО «Управление отходами». Снижение тарифов на обработку и захоронение приводит к последовательному снижению и единого тарифа регионального оператора в зоне деятельности 1. Первоначально установленный единый тариф регионального оператора в зоне деятельности 1 в августе 2018 года составлял 586,07 руб/м3, и ежегодно снижался. Основными условиями планового снижения тарифа являются обеспечение исполнения территориальной схемы обращения с отходами Саратовской области и платежная дисциплина потребителей.

В соответствии с постановлением КГРТ от 18 декабря 2020 г. № 35/112, предусмотрено повышение единого тарифа регионального оператора Саратовской области в зоне деятельности 2. С 1 июля 2020 г. тариф повышается на 3,9% с 402,46 руб./м3 до 418,11 руб./м3.

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