Росгвардейцы в Саратове прибежали на звук разбитого стекла и застали вора

В Саратове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже.

- Поздней ночью 21 декабря житель Сторожевки пытался проникнуть в строящийся дом на улице Белинского в Ленинском районе. Он отогнул решетку, разбил пластиковое окно и украл стройинструменты, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областной Росгвардии.

Мужчина не успел убежать, его поймали правоохранители. Оказалось, что во время патруля они услышали звук разбитого стекла и выдвинулись на место.

Мужчина ранее привлекался за аналогичные преступления. Полиция возбудила на него очередное дело и выписала подписку о невыезде.

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