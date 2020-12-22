Радаев потребовал увеличить урожай зерновых до 10 млн тонн

На совещании по развитию сельского хозяйства в Саратовской области за 2020 год губернатор Валерий Радаев заявил, что цели по урожаю зерновых в регионе нужно ставить на уровне 10 млн тонн.

- 10 млн тонн по зерновой группе, включая кукурузу – такую задачу надо ставить. По кукурузе – 100 центнеров с гектара. Кроме этого вернемся обязательно к производству твердых сортов пшеницы, — поставил задачу Радаев, отметив, что требуется увеличить поставки на экспорт.

Министр Роман Ковальский в своем докладе на этом заседании доложил, что в 2020 году собрали неплохой урожай: 4 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн подсолнечника.

Рекордные урожаи в Саратовской области в прошлые годы немного превышали 6 млн тонн.

Также губернатор снова вернулся к вопросу зарплат в сельском хозяйстве. По его словам, в ряде восточных районов, таких как Питерский и Алгайский, средняя зарплата составляет 19 с небольшим тысяч рублей, а по хозяйствам Балашовского (42 тыс. рублей) Ровенского (39 тыс. рублей) Калининского (33 тыс. рублей) — гораздо выше.