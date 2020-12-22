В четырех районах Саратовской области за шесть лет построено 130 км сетей питьевого водоснабжения

На совещании по развитию сельских территорий губернатор Саратовской области Валерий Радаев остановился на итогах программы водоснабжения.

Как сообщил глава региона, реализацией занимался с 2014 года «Мелиоводхоз».

За это время удалось построить более 130 км сетей с очистными сооружениями в Питерском, Алгайском, Новоузенском и Краснокутском районах. Теперь более 10 тыс. жителей получают чистую питьевую воду.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.