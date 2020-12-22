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В четырех районах Саратовской области за шесть лет построено 130 км сетей питьевого водоснабжения

Программа водоснабжения завершена
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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На совещании по развитию сельских территорий губернатор Саратовской области Валерий Радаев остановился на итогах программы водоснабжения.

Как сообщил глава региона, реализацией занимался с 2014 года «Мелиоводхоз».

За это время удалось построить более 130 км сетей с очистными сооружениями в Питерском, Алгайском, Новоузенском и Краснокутском районах. Теперь более 10 тыс. жителей получают чистую питьевую воду.

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