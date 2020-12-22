Под Энгельсом женщине на год ограничили свободу за случайное убийство мужа во время игры

Суд признал 29-летнюю жительницу Энгельсского района виновной в совершении убийства по неосторожности. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.
Установлено, что днем 3 марта она пила спиртное с 40-летним супругом. Он захотел научить ее самообороне, пара начала упражняться и упала на пол.
Гражданин взял нож и в шутку стал угрожать супруге, чтобы та защищалась. После этого женщина отобрала оружие и начала подниматься.
В итоге она потеряла равновесие и рухнула на своего супруга, пронзив ему грудь ножом.
Гражданка тут же разбудила сестру и гостя, которые спали в соседних комнатах. Те вызвали фельдшера.
Прибывшая медик констатировала смерть мужчины. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, гибель потерпевшего наступила в результате колото-резаного ранения груди с повреждением сердца и легкого.
Еще до начала следствия и в суде женщина признала свою вину и раскаялась.
Ей ограничили свободу на год.
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