Саратовская область получит 10 млрд рублей на модернизацию первичного здравоохранения

Валерий Радаев Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

В Саратовской области за пять лет должны произойти серьезные преобразования в сфере АПК и жизни сельских жителей.

Об этом заявил 22 декабря губернатор Валерий Радаев на совещании по развитию отрасли, где присутствуют представители всех районов и руководители крупных предприятий АПК.

- Объявлены новые капиталоемкие программы. В частности, по модернизации первичного звена здравоохранения. За пять лет, начиная со следующего года, должны произойти серьезные преобразования. Они неминуемо потянут за собой инфраструктурные изменения. В программе участвуют все 38 районов. Совокупно Саратовская область получит из федерального центра более 10 млрд рублей, — отметил глава региона.

По его словам, одним из главных требований для участия в программах является подготовка площадок под строительство и капремонт, подведение коммуникаций, транспортная доступность.

- Настойчиво обращаюсь к главам: заранее резервируйте средства в муниципальных бюджетах на проведение экспертиз. Сказав «А», нужно сказать и «Б». А то так и будем топтаться на месте. Тем более, есть крайне важные направления. Например, современный облик сельских территорий, — заявил Валерий Радаев.

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