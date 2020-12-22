До конца недели в Саратове начнут сносить рекламные щиты на проспекте Кирова

В Саратове начнут сносить рекламные щиты на проспекте Кирова.

Глава города Михаил Исаев написал в своем аккаунте в соцсети Instagram, что Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции и подтвердил законность выданного администрацией Саратова предписания о демонтаже конструкций.

Приостановление действия этого документа также отменено.

До конца недели муниципалитет планирует приступить к работам.

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