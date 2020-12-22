Панков призвал проверить каждый дом, где нет отопления

Депутат Государственной думы Николай Панков призвал как можно скорее в полном объеме восстановить теплоснабжение жилых домов и социальных объектов в Ленинском районе Саратова.

- Без тепла остались школы и больше ста жилых домов. Жителям говорят, что авария устранена, но при этом батареи до сих пор холодные. Люди замерзают. Понимаю, что авария масштабная. Энергетикам и городским структурам непросто с ней справиться. Но должен быть строгий контроль за подачей тепла. Нельзя полагаться на отчеты, надо проверить каждый дом и социальный объект. Действительно ли везде восстановлено теплоснабжение? Нет ли каких-то технических накладок, воздушных пробок в системе отопления? То есть брать инициативу в свои руки, а не ждать, когда жители позвонят с жалобами. Среди них много тех, у кого нет времени и сил «звонить по инстанциям». Это представители старшего поколения, люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи. Нельзя оставлять их наедине с проблемой, — подчеркнул Панков.

Напомним, до сих пор в ряде многоквартирных домов, несмотря на отчеты правительственных и городских чиновников, нет отопления.