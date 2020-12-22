Под Саратовом девушка на своем дне рождении украла телефон у подруги

За кражу придется ответить 21-летней жительнице Озинского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, она пригласила друзей отпраздновать свой день рождения. Во время застолья гражданка повздорила с гостей и потом тайком унесла из кармана ее куртки телефон.

Злоумышленницу раскрыли на следующий день.

Уголовное дело в отношении нее направлено в суд для рассмотрения по существу.

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