Средняя номинальная зарплата медработников в Саратовской области начала снижаться

Ранее медики возмущались отсутствием доплат, сейчас их срезали официально

После роста в период первой волны коронавируса, зарплата медработников, которые трудятся на передовой борьбы с новой инфекцией, стала снижаться.

Об этом 22 декабря на заседании комитета по бюджету Саратовской областной думы рассказала заместитель министра здравоохранения Елена Кенженбетова.

По ее словам, с 1 апреля по октябрь средняя номинальная зарплата медиков выросла на 26–30%. Но потом, с 1 ноября, начала снижаться, падение составило как минимум на 15%. Это связано с отменой с 1 ноября стимулирующих доплат: врачам — 80 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тыс. рублей в месяц; младшему медицинскому персоналу — 25 тыс. рублей.

Теперь, чтобы сохранить эту сумму в зарплате, медикам необходимо выработать в коронавирусных стационарах определенное количество часов, что возможно только при условии работы более чем на одну ставку.