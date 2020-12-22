Каждый третий житель Саратовской области хочет сокращения новогодних каникул

Исследователи одной из площадок для поиска работы провели опрос о сокращении новогодних каникул.

В Саратовской области 61% опрошенных выступают против этой идеи, 32% за, причем в основном это старшее поколение.

Не хотят долго отдыхать сотрудники сферы безопасности (45%), топ-менеджеры (44%).

Каждый третий респондент 31 декабря будет работать полный день, каждый десятый хочет уйти пораньше, а 20% устроят себе выходной. Еще 36% граждан пока не знают, каким будет этот день.

Наибольшая доля тех, кто не будет трудиться, — сотрудники сферы образования, маркетинга, рекламы и пиара.

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