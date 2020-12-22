Две сестры из Саратова отдали мошенникам 60 тыс. рублей

Две сестры из Ленинского района Саратова стали жертвами дистанционного мошенничества.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 33-летняя оформила заказ на женскую одежду на 41 тыс. рублей, а ее 28-летняя родственница купила мебель на 19,6 тыс. рублей.

После перечисления денег гражданок заблокировали продавцы.

Тогда они поняли, что это был обман, и обратились в полицию. Возбуждены уголовные дела.

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