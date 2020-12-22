В Саратове 388 квартир для детей-сирот ушли коммерсантам

Квартиры в Солнечном-2 вместо детей-сирот отдали строительным фирмам Фото: Ольга Симонова

В Саратове возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями с квартирами для детей-сирот.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по факту злоупотребления должностными лицами КПСО «Госжилстрой» (сейчас это ООО «Госжилстрой») и министерства строительства и ЖКХ.

КПСО «Госжилстрой» в рамках региональной программы обеспечения жильем детей-сирот заключило договор подряда на строительство 11 многоквартирных домов в Солнечном-2

По версии следствия, с января 2014 по декабрь 2019 года чиновники «Госжилстроя» и Минстроя вместо выплаты денег до договору передали строительным фирмам жилье — 388 квартир. Хотя они должны были достаться детям-сиротам.

Уголовное дело было возбуждено после проверки, проведенной сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области.

Расследование продолжается.

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