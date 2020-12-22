Мужчина погиб на пожаре в Татищевском районе

Вчера, 21 декабря, в 20:30 восемь пожарных и три единицы техники выехали тушить пожар в двухквартирном доме Октябрьского городка Татищевского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, в результате ЧП погиб 63-летний мужчина.

Возгорание внутренней отделки здания и потолочного перекрытия на площади в 30 кв. м ликвидировали.

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