Потеря телефона стоила жительнице Саратова 90 тысяч рублей

В Заводском районе Саратова полиция раскрыла кражу.

- В отдел утром 12 декабря обратилась 43-летняя женщина. Днем 10 числа она потеряла телефон Honor 7A, а потом кто-то перевел через приложение 90 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области

Полиция возбудила дело и задержала 31-летнего рецидивиста. Проведенный обыск ничего не дал, деньги он потратил, а телефон выбросил. Мужчине выписали подписку о невыезде.

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