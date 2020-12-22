Потеря телефона стоила жительнице Саратова 90 тысяч рублей

В Заводском районе Саратова полиция раскрыла кражу.
- В отдел утром 12 декабря обратилась 43-летняя женщина. Днем 10 числа она потеряла телефон Honor 7A, а потом кто-то перевел через приложение 90 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области
Полиция возбудила дело и задержала 31-летнего рецидивиста. Проведенный обыск ничего не дал, деньги он потратил, а телефон выбросил. Мужчине выписали подписку о невыезде.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.