Рабочие Регоператора спасли шесть щенков из мусорки в Дергачах

Щенков спасли из мусорки в Дергачах

В Саратовской области спасли щенков из мусорки.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном операторе АО «Управление отходами», это случилось в поселке Дергачи.

Работники заметили, что в одном из контейнеров кто-то шевелится, и остановили разгрузку. Оказалось, что в мешке находятся шесть щенков.

Сейчас животных уже начали пристраивать в добрые руки.

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