Рабочие Регоператора спасли шесть щенков из мусорки в Дергачах

Щенков спасли из мусорки в Дергачах
В Саратовской области спасли щенков из мусорки.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном операторе АО «Управление отходами», это случилось в поселке Дергачи.
Работники заметили, что в одном из контейнеров кто-то шевелится, и остановили разгрузку. Оказалось, что в мешке находятся шесть щенков.
Сейчас животных уже начали пристраивать в добрые руки.
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