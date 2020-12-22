Депутаты заведут дополнительные деньги из Москвы в бюджет Саратовской области: на что они пойдут

Саратовская областная дума

Комитет по бюджету Саратовской областной думы рассмотрел и внес очередные изменения в бюджет Саратовской области.

Расходы и доходы выросли на 424,8 млн рублей, основные средства распределены следующим образом:

- 100 млн рублей на оплаты отпусков и выплату компенсаций медицинским и иным работникам, которые уже получали стимулирующие выплаты за особо важные работы, особые условия труда и дополнительную нагрузку;

- на приобретение лекарств для больных с коронавирусом — 50,3 млн рублей,

- стимулирующие выплаты работникам, участвующим в оказании медпомощи больным с коронавирусом — 15,1 млн рублей;

- возмещение части затрат сельхозпроизводителям, на создание или модернизацию объектов агропромышленного комплекса — 44,5 млн рублей;

- формирование комфортной городской среды — 38,5 млн рублей. И так далее.

Еще 147,1 млн рублей пришли в область из федерального бюджета в виде дотации «на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов».

Решение по этим средствам окончательно будет оформлено поправками в региональный закон о бюджете, которые примут на внеочередном заседании облдумы.

Дефицит бюджета при этом остается неизменным — 7,3 млрд рублей.