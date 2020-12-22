В Саратове за выходные поймали 127 машин с неправильными госзнаками

Госавтоинспекция Саратова подвела итоги рейда «Нечитаемый регистрационный знак».
- За выходные, 19 и 20 декабря, инспекторы выявили 127 случаев езды с неправильными знаками и шесть — с их отсутствием, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.
За нечитаемый знак водителю грозит 500 рублей штрафа, за умышленное сокрытие — 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.
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