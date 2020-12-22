В Саратове за выходные поймали 127 машин с неправильными госзнаками

Госавтоинспекция Саратова подвела итоги рейда «Нечитаемый регистрационный знак».

- За выходные, 19 и 20 декабря, инспекторы выявили 127 случаев езды с неправильными знаками и шесть — с их отсутствием, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.

За нечитаемый знак водителю грозит 500 рублей штрафа, за умышленное сокрытие — 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.