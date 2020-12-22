Балашовец лишился недвижимости за долг в 2 млн рублей

Балашовец занял у местной жительницы 2 млн рублей, а отдавать их не торопился.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, женщина обратилась с иском в суд с требованием взыскать с него деньги.

В отношении мужчины возбудили исполнительное производство, выяснилось, что у него есть недвижимость площадью 72,5 кв. м и 97 кв. м земли.

Имущество гражданина арестовали, но он не предпринял никаких попыток к исправлению ситуации.

Продать недвижимость не получилось и тогда ее передали женщине в счет погашения долга.

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