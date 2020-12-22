В Саратове молодой водитель «шестерки» задавил женщину

В Саратове и Балакове вчера, 21 декабря, сбили двух пешеходов.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, в 12:30 на Комарова, 64 в Балакове женщина за рулем Daewoo Nexia наехала на 19-летнего пешехода. Парня госпитализировали.

В Саратове в 19:10 авария произошла на Большой Сеченской. В 19:10 напротив дома №8 20-летний водитель ВАЗ-2106 сбил 49-летнюю женщину. Пешеход попала в больницу.

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