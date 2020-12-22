Отставку уполномоченного по правам человека Татьяны Журик рассмотрят на внеочередном заседании областной думы

Татьяна Журик

На внеочередном заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению 22 декабря депутаты приняли решения о сложении полномочий уполномоченного по правам человека Татьяны Журик.

Спикер облдумы Александр Романов подчеркнул, что буквально на днях заявление о сложении полномочий ему передала лично Журик. Кроме этого, в облдуму поступило письмо от уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой, которая заявила, что не возражает против отставки саратовского омбудсмена.

Никаких иных документов, представлений, в том числе от правоохранительных органов, в думу не поступало.

Поправку в основание отставки на основании утраты доверия депутаты отклонили.

Принято решение о созыве внеочередного заседания областной думы, на котором вопрос отставки Татьяны Журик будет рассмотрен окончательно.