В Саратовской области за сутки еще 261 человек заразился коронавирусом.

На 09:00 22 декабря в регионе зарегистрировано 32 873 случаев COVID-19. Выздоровели за сутки 269 человек, а всего — 28 292.

Больше всего заболело в Саратове — 105, Энгельсском районе — 33 и Балаковском — 19.

Причем детей до 14 лет среди них пятеро, от 15 до 17 лет — четверо, а людей старше 60 лет — 97.

Все заболевшие за сутки заразились контактным путем.

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