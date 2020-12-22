В Саратове переходивший через дорогу в неположенном месте мужчина попал под Ford Focus

Вчера, 21 декабря, в 17:50 напротив дома №20\32 на проспекте 50 лет Октября в Саратове произошло ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 60-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса Ford Focus, за рулем которого был 55-летний мужчина.

Пострадавшего госпитализировали с травмами.

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