В саратовской гимназии детей кормили просроченным куриным рулетом

В Саратове вчера, 21 декабря, при анализе данных ФГИС «Меркурий» выявлен факт поставки просроченной еды в учебное заведение.

- ИП Комарова 17 декабря оформила электронный сертификат на 20 кг рулета «Домашнего» из курятины, срок годности которого истек в тот же день. В гимназии №4 такую еду приняли, — сообщили «КП-Саратов» в Россельхознадзоре.

За нарушения регистрация ИП Комаровой в системе «Меркурий» приостановлена на месяц. В отношении виновного сотрудника гимназии возбуждено административное дело.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.