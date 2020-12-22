В саратовской гимназии детей кормили просроченным куриным рулетом

В Саратове вчера, 21 декабря, при анализе данных ФГИС «Меркурий» выявлен факт поставки просроченной еды в учебное заведение.
- ИП Комарова 17 декабря оформила электронный сертификат на 20 кг рулета «Домашнего» из курятины, срок годности которого истек в тот же день. В гимназии №4 такую еду приняли, — сообщили «КП-Саратов» в Россельхознадзоре.
За нарушения регистрация ИП Комаровой в системе «Меркурий» приостановлена на месяц. В отношении виновного сотрудника гимназии возбуждено административное дело.
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