В Саратовской области снизилась заболеваемость ОРВИ

В Саратовской области за неделю с 14 по 20 декабря было зарегистрировано 18 952 случая ОРВИ.

Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, это на 43,52% выше расчетного эпидемического порога.

Для сравнения, на минувшей неделе заразились более 19 тыс. человек, что на 47,3% выше эпидпорога. Таким образом, специалисты фиксируют снижение темпов прироста заболеваемости.

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