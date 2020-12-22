Тепло в дома жителей Ленинского района поступит к обеду

Завершены работы аварийной бригады «Т Плюс» на теплосети в Ленинском районе Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале, теплоресурс начал поступать в трубопровод.

Глава Саратова Михаил Исаев утром 22 декабря посетил место работ и отметил, что к обеду отопление должно появиться в домах.

- Заполнение системы теплоносителем в Ленинском районе осуществляется на протяжении двух часов, в первых домах начало появляться давление на внутренних коммуникациях. Рабочие управляющих организаций приступили к регулировке, — сказал он.

Напомним, порыв был выявлен утром 21 декабря на пересечении улиц Тверская и Саперная. Энергетики заменили 9,5 метров трубопровода.

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