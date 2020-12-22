Мужчина и женщина погибли ночью на пожаре в селе Рахмановка

Пожар произошел в летней кухне Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Пугачевском районе Саратовской области на пожаре ночью 22 декабря погибли два человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в селе Рахмановка, на летней кухне частного дома.

Возгорание заметили местные жители, которые вызвали пожарных. После тушения огня те обнаружили на кровати тело 57-летней женщины, а рядом на полу — 65-летнего мужчины.

После тушения были обнаружены тела двух человек Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следов насильственной смерти на телах найдено не было. Очаг возгорания находился на кровати, где нашли тело женщины. Предположительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Следователи проводят проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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