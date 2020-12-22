Мужчина и женщина погибли ночью на пожаре в селе Рахмановка

Пожар произошел в летней кухне
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Пугачевском районе Саратовской области на пожаре ночью 22 декабря погибли два человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в селе Рахмановка, на летней кухне частного дома.
Возгорание заметили местные жители, которые вызвали пожарных. После тушения огня те обнаружили на кровати тело 57-летней женщины, а рядом на полу — 65-летнего мужчины.
После тушения были обнаружены тела двух человек
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следов насильственной смерти на телах найдено не было. Очаг возгорания находился на кровати, где нашли тело женщины. Предположительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
Следователи проводят проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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