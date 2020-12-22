В Марксе мужчина зарезал соседа и заявил, что это была самооборона

Мужчина зарезал соседа на улице
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Марксе вынесен приговор 49-летнему мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в убийстве.
Преступление было совершено вечером 23 сентября во дворе дома по улице в Энгельсе. Мужчина поссорился с 39-летним соседом и ударил его ножом в грудь, а потом сбежал с места убийства.
Мужчина ударил человека ножом в грудь и сбежал
Фото: СУ СКР по Саратовской области
На следующий день он пришел в полицию, заявив, что все случившееся было самообороной. Несмотря на то, что он не признал вину в убийстве, суд счел доказательств достаточными. Теперь мужчина проведет 9 лет и 10 месяцев в колонии строгого режима.
Обвиняемый заявил, что это была самооборона
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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