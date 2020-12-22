В селе Терса соцработник нашла в бане тела пожилых супругов

Тела супружеской пары были найдены в бане Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольском районе Саратовской области в бане погибла супружеская пара.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия случилась в селе Терса.

Предварительно установлено, что утром 21 декабря домой к пожилым супругам пришла соцработник. Однако она не застала их и решила заглянуть в баню. Там и были обнаружены тела 81-летнего мужчины и 91-летней женщины.

Следователь и судмедэксперт осмотрели трупы. Следов насильственной смерти не обнаружено. По предварительной версии, супруги могли отравиться продуктами горения.

Начата доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Следователи проводят проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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