Глава Саратова Михаил Исаев побывал на месте аварии на Тверской улице в Ленинском районе.

Как сообщил мэр на своей странице в Инстаграм, по прогнозам энергетиков, сварные работы планируется завершить к полуночи.

После этого трубы начнут заполнять теплоносителем.

- Ориентировочно с 03:00 отопление должно начать поступать. Полностью возобновить подачу планируется к 08:00, — отметил Исаев.

Он заявил, что ночью нужно оперативно сработать управляющим компаниям и провести постоячную регулировку.

Напомним, авария в районе 2-й Дачной произошла сегодня утром, 21 декабря. Без тепла осталась сотня домов, школы и детсады, после 54 дома перевели на резервные источники. Пункт обогрева был организован в школе №41.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.