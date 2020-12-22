В Саратовской области будет туманный вторник

В Саратовской области сегодня, 22 декабря, ожидается небольшая облачность.

- Днем осадков не будет. Утром местами по региону прогнозируется туман с видимостью 500–1000 метров, изморозь. На дорогах будет скользко, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.

Ветер неустойчивого характера подует со скоростью 3–8 м/с.

Температура днем поднимется до -7…-12 градусов, местами в Левобережье и на севере — до -17.

В 2019 году 22 декабря также был бесснежным, но теплее — -1…-3 градуса.

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