Губернатор Саратовской области Валерий Радаев вошел в Госсовет РФ

Сегодня, 21 декабря, президент России Владимир Путин утвердил состав Государственного совета РФ.

В совет, согласно указу, подписанному главой России, вошел губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Госсовет сформирован для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.

Председателем Госсовета является Владимир Путин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.