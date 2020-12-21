Губернатор Саратовской области Валерий Радаев вошел в Госсовет РФ

Сегодня, 21 декабря, президент России Владимир Путин утвердил состав Государственного совета РФ.
В совет, согласно указу, подписанному главой России, вошел губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
Госсовет сформирован для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.
Председателем Госсовета является Владимир Путин.
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