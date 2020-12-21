Умерли более тысячи человек, зараженных коронавирусом Фото: Андрей АБРАМОВ

В Саратовской области умерли 1 095 пациентов с коронавирусом.

Как сообщил на брифинге 21 декабря первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов, среди них 357 скончались непосредственно от COVID-19, а в 738 случаях смерть наступила от иных патологий.

Кроме того он сообщил, что зарегистрированы новые случаи повторного заражения коронавирусом, но затруднился назвать точную цифру. Напомним, ранее в регионе три медика заболели второй раз.

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