Для работающих в «красной зоне» энгельсских врачей передали наборы к чаю

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Депутат Саратовской областной Думы Андрей Воробьев сегодня, 21 декабря, посетил Энгельсскую городскую больницу №1. Он передал для врачей, работающих в «красной зоне», продуктовые наборы к чаю.

- Добровольцы из волонтерского центра «Единой России», открытого в марте по инициативе секретаря реготделения партии, депутата Государственной Думы Николая Панкова, помогают врачам, которые борются с коронавирусом: отвозят медиков на дежурства, привозят в больницы продукты и воду. Эти врачи — герои 2020 года. Считаю, что в такое сложное время им нужно оказывать всяческую поддержку, в том числе моральную, — сказал Воробьев.

Кроме того, депутат вручил одной из сотрудниц учреждения грамоту председателя Саратовской областной Думы. За добросовестный труд была отмечена медсестра инфекционного кабинета клиники Энгельсской городской клинической больницы №1 Марина Итэсь.

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