Панков: Возвращенные земли САЗа будут использоваться на благо жителей

Фото из телеграм-канала «Пара слов»

Депутат Госдумы Николай Панков сегодня, 21 декабря, написал в своем телеграм-канале «Пара слов» о возвращении в госсобственность земель бывшего аэродрома САЗ.

По его словам, такое решение утвердил 12-й Арбитражный апелляционный суд.

- Это 171 гектар, огромная территория. Рабочая группа, созданная по инициативе Вячеслава Володина, постепенно добивается поставленной цели. На сегодня приняты решения судов о возврате 109 земельных участков общей площадью 273 га. Из них 86 участков уже оформлены в госсобственность. А также 4 из 5 убежищ гражданской обороны. Возвращенные объекты и земля будут использоваться для развития города, на благо жителей, — написал Панков.

Он также добавил, что главное — не дать возможности никому опять умыкнуть земли у жителей.

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