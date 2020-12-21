Закрывается на ночь переезд на 13-м км перегона Примыкание — Багаевка

Закрывается железнодорожный переезд в Саратовской районе
Фото: Екатерина Семенова
В Саратовском районе в ночь на 22 декабря будет закрыт железнодорожный переезд.
Как сообщили «КП-Саратов» в ПривЖД, речь идет о переезде на дороге до Красного Текстильщика.
Ремонтные работы начнутся в 20 часов и завершатся в шесть утра.
Автомобилисты смогут объехать место работ на 16-м км перегона, по дороге на село Александровка.
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