Закрывается на ночь переезд на 13-м км перегона Примыкание — Багаевка

Закрывается железнодорожный переезд в Саратовской районе Фото: Екатерина Семенова

В Саратовском районе в ночь на 22 декабря будет закрыт железнодорожный переезд.

Как сообщили «КП-Саратов» в ПривЖД, речь идет о переезде на дороге до Красного Текстильщика.

Ремонтные работы начнутся в 20 часов и завершатся в шесть утра.

Автомобилисты смогут объехать место работ на 16-м км перегона, по дороге на село Александровка.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.