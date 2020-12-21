До вечера без воды остались жители центра Саратова и Первомайского поселка

В Саратове сегодня, 21 декабря, отключили воду в нескольких районах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», из-за аварии на улице 2-я Садовая, 143 ориентировочно до 18:00 водоснабжения не будет на 2-й Садовой от Песчаной до Лысогорской, Моховой, Донской, Арбатской.

Примерно до 20:00 коммунальщики будут ремонтировать повреждение на трубопроводе в Первомайском поселке.

Воды нет также на улице Шевченко, 18, 33/45, на улице Исаева (от дома №28 до оврага), на Самойловской, Хрустальной, Скоморохова и 1-м проезде Скоморохова. В этих двух районах ресурс подадут ориентировочно до 20:00

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