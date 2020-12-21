В доме на Соборной сгорела 89-летняя женщина

Тело женщины было найдено в коридоре
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Волжском районе Саратова на пожаре погибла пожилая женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, пожар произошел около 10 утра сегодня, 21 декабря в доме на улице Соборная.
Соседи вызвали МЧС, заметив дым из одной из квартир на третьем этаже. Пожарные нашли на полу в коридоре тело 89-летней женщины.
Пожар заметили соседи
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи осмотрели место происшествия и труп. На теле найдены следы термического воздействия. Очаг возгорания находился в коридоре.
Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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