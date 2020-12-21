В доме на Соборной сгорела 89-летняя женщина

Тело женщины было найдено в коридоре Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Волжском районе Саратова на пожаре погибла пожилая женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, пожар произошел около 10 утра сегодня, 21 декабря в доме на улице Соборная.

Соседи вызвали МЧС, заметив дым из одной из квартир на третьем этаже. Пожарные нашли на полу в коридоре тело 89-летней женщины.

Пожар заметили соседи Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи осмотрели место происшествия и труп. На теле найдены следы термического воздействия. Очаг возгорания находился в коридоре.

Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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