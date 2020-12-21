Татьяна Журик покидает пост Уполномоченного по правам человека в Саратовской области

Татьяна Журик перестанет быть Уполномоченным по правам человека в Саратовской области.

Соответствующий вопрос будет рассмотрен 22 декабря депутатами областной думы на комитете по госстроительству и МСУ.

Сложение полномочий произойдет досрочно, так как два года назад депутаты оставили Татьяну Журик в этой должности.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.