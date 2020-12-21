Арбитражный суд Саратовской области подтвердил законность требований Регионального оператора на 116,3 млн рублей

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В течение года Арбитражный суд Саратовской области вынес в пользу Регионального оператора 144 решения о взыскании долга за услугу по обращению с ТКО. Всего взыскано 116,3 млн рублей, из них погашено 24,5 млн рублей. Помимо долга недисциплинированные потребители оплатят почти 2 млн рублей судебных расходов.

В ходе судебных заседаний было установлено, что в течение указанных в исках периодов Региональный оператор надлежащим образом оказывал услугу по транспортированию, экологически безопасным утилизации и захоронению отходов. При этом оплата оказанных услуг со стороны ответчика не производилась. Претензии направленные в адрес неплательщика для урегулирования вопросов образовавшейся задолженности выполнены не были.

- Всего за год было направлено в суд 463 пакета документов. По ним более 100 решений уже вступили в законную силу, остальные ожидают или находятся в стадии рассмотрения. 15 дел были прекращены в связи с оплатой в ходе суда, в общей сложности почти семь млн рублей. Дополнительно Регоператор имеет право подать иск о взыскании с неплательщика процентов за пользование чужими денежными средствами. Мы продолжаем успешно бороться с неплательщиками через суд. Ведь они нарушают платежную дисциплину, которая является одним из условий снижения тарифа на услугу по обращению с ТКО, — подчеркнул директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, с октября 2019 года вступили в законную силу изменения в постановление Правительства РФ № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами» в соответствии с которыми, юридические лица и предприниматели должны в течение 15 дней с момента опубликования установленных тарифов на услугу по обращению с ТКО и текста типового договора направить Регоператору заявку на заключение договора. В случае отсутствия заявки на 16-й день договор считается автоматически заключенным на условиях типового и подлежит оплате потребителем.

Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить, либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам Регоператора по телефону 8 (8452) 25-64-90 или в call-центр «СарРЦ» по телефону: 8 (8452) 39-02-27.

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