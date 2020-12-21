Жителю Саратовской области суд запретил восемь лет ходить в рестораны

В Саратовской области суд назначил 40-летнему мужчине административный надзор сроком на восемь лет.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре, неоднократно судимый мужчина, отбывая двухлетний срок за наркопреступление, признан злостным нарушителем установленного порядка. Это является основанием для установления надзора.

Такие требования выдвинула колония №7. Суд согласился с ними. Теперь гражданин не сможет восемь лет ходить на массовые мероприятия, в места продажи спиртного на розлив, бары, рестораны. Покидать свой дом он сможет только днем и два раза в месяц приходить отмечаться в полицию.

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