Саратовские школы не собираются возвращать на дистанционное обучение после каникул

Закрывать школы на карантин не планируется Фото: Екатерина Семенова

Предпосылок для возврата после новогодних каникул к дистанционному обучению в школах Саратовской области нет.

Об этом на брифинге 21 декабря заявила заместитель министра образования Ирина Чинаева.

По ее словам, сейчас по региону болеет или находится на самоизоляции 71 педагог. Это очень низкий процент от общего числа. Также сейчас из-за коронавируса полностью закрыты две школы — в Балашовском и Балтайском районах.

Кроме того, Минобраз провел мониторинг и выявил, что на индивидуальный план обучения перешли только 890 детей по заявлениям родителей. Ирина Чинаева также назвала это низким процентом от общего числа обучающихся.

Она отметила, что решение о закрытии класса или школы принимает Роспотребнадзор. Однако в случае с ОРВИ это право принадлежит руководители учебного заведения.

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