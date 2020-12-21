Парень из Саратова признался в краже детских электромотоциклов, телефонов и велосипедов

Расследование уголовного дела в отношении 22-летнего рецидивиста из Саратова, обвиняемого в кражах и грабеже, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия днем 3 июня парень увидел телефон марки ZTE на остановке на 3-й Дачной, который принадлежал ребенку. Он убедился, что за ним никто не смотрит и унес мобильник стоимостью свыше 2 тыс. рублей с собой. Оказалось, что к устройству подключен мобильный банк, через который злоумышленник перечислил себе тысячу рублей и потратил их на себя.

Около 23:25 он увидел велосипед марки Stels за 5 629 рублей в подъезде на улице Лисина. Молодой человек выкатил его на улицу и скрылся с места происшествия.

В ночь с 15 на 16 июня парень унес детский велосипед марки Brauberg за почти 4 тыс. рублей, два детских электромотоцикла «Полицейский» стоимостью 950 рублей и 1 780 рублей.

На этом преступления не закончились, 13 июля он отобрал телефон у таксиста. Во время поездки, которая была примерно с 2:00 до 5:00, он заметил у коробки переключения передач мобильник марки Honor 8A стоимостью свыше 6 тыс. рублей и взял его в руки. Шофер потребовал вернуть технику, после чего злоумышленник открыл дверь авто и скрылся в неизвестном направлении. Через подключенный мобильный банк он перечислил себе 7,9 тыс. рублей, которые потратил на себя.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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