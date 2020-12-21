Вскоре в Саратов ожидается новая поставка вакцины от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовскую область ожидается прибытие еще 700 доз вакцины от коронавируса

В Саратовской области на 21 декабря прививку от коронавируса получили уже 1 232 человека. В ближайшее время в регион должна поступить еще одна партия вакцины в размере 700 доз.

Об этом на брифинге 21 ноября заявил первый заместитель министра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

- Плюс есть информация, что скоро еще 700 доз вакцины получим. Сейчас прорабатывается возможность предварительной записи. Решаем технологические вопросы, — сказал Шувалов.

Он сообщил, что в ковидных стационарах на сегодняшний день находятся 3 715 человек, с подтвержденной коронавирусной инфекцией из них — 2 621

На кислородной поддержке 985 пациентов, из них на аппаратах ИВЛ 192.

Амбулаторно лечатся 873 человека.

Всего коек в стационарах для больных коронавирусом сегодня 4 405, свободных 690.

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