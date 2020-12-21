В многоэтажке в центре Саратова на пожаре погибла старушка

В Волжском районе Саратова сегодня, 21 декабря, случился смертельный пожар.

- В 10:25 поступил сигнал о возгорании в квартире на третьем этаже дома №68а/145 по улице Соборная. Погибла 89-летняя женщина, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС области

Пламя тушили три расчета. Площадь пожара составила 2 кв. м.

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