В Ленинском районе 54 дома будут подключены к теплу за счет резервных источников

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Источники теплоснабжения в районе аварии в Саратове переключают на резервные схемы.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ, это позволит избежать отключения тепла в ряде многоквартирных домов.

Планируется, что за счет такого режима работы отопление вернутся в 54 дома. Еще 47 домов и школа №41 пока остаются без тепла, но вопрос решается.

Напомним, ЧП случилось из-за порыва на трубопроводе на пересечении улиц Саперная и Тверская. Сейчас работают две ремонтные бригады «Т Плюс».

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